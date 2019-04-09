Политика

Порошенко провел тайную встречу с фракцией БПП: о чем говорили

Вечером 8 апреля Петр Порошенко, баллотирующийся на второй президентский срок, встретился с депутатами фракции партии «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде. Разговор был посвящен второму туру президентских выборов.

Как сообщает theБабель, ссылаясь на свои источники, на закрытой встрече был премьер Владимир Гройсман и около 100 депутатов.

По данными собеседников издания, Порошенко был убедителен и говорил, что «победа за нами».

По словам гаранта, он поменял коммуникационную стратегию, проработал ошибки, и что в ближайшее время в Раду будет внесен проект закона об импичменте президента. Также глава государства анонсировал несколько увольнений, однако не назвал конкретных имен. Порошенко упомянул об уже известных отставках — глав Херсонской ОГА Андрея Гордеева и Одесской ОГА Максима Степанова. По словам премьера Гройсмана, все бюрократические формальности по этим отставкам будут соблюдены.

Петр Порошенко заявил, что не будет назначать на должности своих близких людей или бизнес-партнеров.

По информации издания, Порошенко не ответил на все вопросы нардепов, особенно в части увольнений. Парламентарии допускают, что президент уволит первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, семья которого имеет российское гражданство.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов заявил, что в Украине необходимо принять законы об импичменте президента и о временных следственных комиссиях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter