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Украина

Порошенко сделал громкое заявление о законе про импичмент

9:48 9 апреля 2019 339
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине необходимо принять законы об импичменте президента и о временных следственных комиссиях. Ранее сообщалось, что подобные законопроекты регистрировались в Верховной Раде — об импичменте в 2014 году и о комиссиях — в 2015 году.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире «Свободы слова». «Твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Так же как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления», — заявил глава государства и добавил, что готов вести дискуссию по этому вопросу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин понял, что Украина может остановить его на фронте и решил подорвать нашу страну изнутри.


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