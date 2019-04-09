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Порошенко сделал громкое заявление о законе про импичмент
В Украине необходимо принять законы об импичменте президента и о временных следственных комиссиях. Ранее сообщалось, что подобные законопроекты регистрировались в Верховной Раде — об импичменте в 2014 году и о комиссиях — в 2015 году.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире «Свободы слова». «Твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Так же как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления», — заявил глава государства и добавил, что готов вести дискуссию по этому вопросу.
Хочу наголосити, що після прийняття Конституції у 1996 році ми 23 роки навіть не наблизились до закону про імпічмент, і я є перший президент, який готовий вести дискусію з цього приводу.— Петро Порошенко (@poroshenko) 8 апреля 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин понял, что Украина может остановить его на фронте и решил подорвать нашу страну изнутри.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!