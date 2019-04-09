Украина

На Донбассе боевики с помощью новейшей российской техники уничтожили три своих же беспилотника

На Донбассе боевик уничтожили три своих беспилотных летательных аппарата. Это произошло из-за неумения обращаться со станцией радиоэлектронной борьбы, которую поставили из России. Ранее сообщалось, что наблюдатели из ОБСЕ зафиксировали на оккупированных территориях российские новейшие системы вооружения — автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2».

Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, командование ВС РФ продолжает интенсивно вооружать соединения и части боевиков из 1 (Донецк) и 2 (Луганск) новой и модернизированной техникой.

«При этом применение нового российского вооружения недостаточно подготовленным личным составом приводит к росту числа случаев его порчи и аварий. В частности, развернутые противником на прошлой неделе станции радиоэлектронной борьбы создавали препятствия применению других образцов вражеской техники, в том числе, беспилотных летательных аппаратов, три из которых разбились из-за потери контроля управления», — говорится в сообщении.

При этом в украинской разведке сообщают, что российское оккупационное командование проводит расследование этих инцидентов с привлечением специалистов из России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спикер InformNapalm Михаил Макарук заявил, что Россия на Донбассе использует новейшее вооружение. В частности, новые беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, комплексы ПВО, включая «Панцирь С-1», и новые машины разминирования, как «Ртуть БМ». Расследователи задокументировали на Донбассе 108 российских воинских формирований.

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