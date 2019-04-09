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Происшествия

Забравшийся в электрощитовую подросток чудом выжил, но обесточил пол-Запорожья (фото)

15:22 9 апреля 2019 168
Элетротравма
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье подросток взломал замок и незаконно проник в электрощитовую, расположенную на внешней стенке трансформаторной подстанции ОАО «Запорожьеоблэнерго» в районе арочного моста. Об этом сообщили в ОАО «Запорожьеоблэнерго».

«Сломав замок электрощитовой, подросток голыми руками коснулся предохранителей внутри, в результате чего получил электротравму и был госпитализирован. Как он сам позже признался, он хотел посмотреть на предохранитель», — говорится в сообщении, сообщает Репортер.

В результате повреждения оборудования щитовой вышла из строя кабельная линия электропередач ОАО «Запорожьеоблэнерго», при этом без энергообеспечения осталась часть потребителей Правого берега.

Сейчас мальчик находится в больнице, полиция проводит расследование. В ОАО «Запорожьеоблэнерго» еще раз напоминнили, что проникать в электрощитовые шкафы, помещения трансформаторных и распределительных подстанций категорически запрещено, так как это представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью.

Как писали «ФАКТЫ», около двух недель назад в Чорткове Тернопольской области в электрощитовой от удара током погиб ребенок.

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