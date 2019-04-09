- 15:46 Разбивали окна поездов и железнодорожные светофоры: под Киевом поймали дерзких подростков-хулиганов
- 15:38 Причастен к убийству и торговле оружием: кто такой Игорь Пирожок из «Правого сектора», которого задержала ФСБ
- 15:32 Тренер Месси серьезно пострадал в ДТП на Мальорке
- 15:28 В Киеве до середины мая частично перекрыли проспект Палладина
- 15:24 Под Винницей ребенок погиб на детской площадке на глазах у матери: подробности трагедии
- 15:24 В электричке под Киевом изнасиловали 14-летнюю девочку
- 15:22 Забравшийся в электрощитовую подросток чудом выжил, но обесточил пол-Запорожья
- 15:15 "Укрзалізниця" снова увеличила число поездов на праздники: направления и даты
- 15:04 В России заявили о задержании члена "Правого сектора": что известно на данный момент
- 15:02 В метро Киева из-за драки пассажиров задержали поезда
Забравшийся в электрощитовую подросток чудом выжил, но обесточил пол-Запорожья (фото)
В Запорожье подросток взломал замок и незаконно проник в электрощитовую, расположенную на внешней стенке трансформаторной подстанции ОАО «Запорожьеоблэнерго» в районе арочного моста. Об этом сообщили в ОАО «Запорожьеоблэнерго».
«Сломав замок электрощитовой, подросток голыми руками коснулся предохранителей внутри, в результате чего получил электротравму и был госпитализирован. Как он сам позже признался, он хотел посмотреть на предохранитель», — говорится в сообщении, сообщает Репортер.
В результате повреждения оборудования щитовой вышла из строя кабельная линия электропередач ОАО «Запорожьеоблэнерго», при этом без энергообеспечения осталась часть потребителей Правого берега.
Сейчас мальчик находится в больнице, полиция проводит расследование. В ОАО «Запорожьеоблэнерго» еще раз напоминнили, что проникать в электрощитовые шкафы, помещения трансформаторных и распределительных подстанций категорически запрещено, так как это представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью.
Как писали «ФАКТЫ», около двух недель назад в Чорткове Тернопольской области в электрощитовой от удара током погиб ребенок.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?