В Украине заработала интерактивная карта автобусных маршрутов: что это дает пассажиру

Общество

В Украине заработал новый сервис для пассажиров международных или межобластных автобусов — интерактивная карта автобусных маршрутов. Ранее сообщалось, что в Виннице будет реализован ряд инновационных проектов, первым из которых станет сервис SMS-оплаты проезда в городском транспорте.

На этом ресурсе можно узнать не только об автобусных маршрутах между городами в Украине и за рубежом, но и промежуточные остановки на маршрутах и точки пересечения границы. Всего на карте визуализированы почти 4000 маршрутов.

Чтобы воспользоваться картой, нужно зайти СЮДА или СЮДА. Затем выбрать одну из двух — «Международные» или «Областные» маршруты, потом — населенный пункт из списка (или же воспользовавшись поиском). На карте появятся маршруты, а справа — детальная информация по каждому из них.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после 31 октября из обращения полностью выведут жетоны для проезда в киевском метрополитене. Далее для поездки в подземке будут использовать лишь электронные средства оплаты.

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