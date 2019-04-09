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Концерты отменяются: у сатирика Михаила Жванецкого крупные неприятности
Сатирик Михаил Жванецкий, недавно отметивший 85-летний юбилей, вынужден до лета отменить все концерты. Артист сломал руку, перенес операцию и пока не может планировать поездки.
Концертный директор Жванецкого Олег Сташкевич рассказал, что артист получил тяжелую травму на прогулке: поскользнулся, упал и в результате получил сложный перелом лучевой кости руки со смещением. Травма серьезная, Жванецкому сделали операцию.
К своему юбилею Жванецкий запланировал большой концертный тур, но планы пришлось изменить: сломанная рука нуждается в покое. На период реабилитации врачи не рекомендовали поездки. Артисту опасно передвигаться в его нынешнем состоянии.
«Он (Жванецкий) уже дома, но физиотерапия каждый день, кости должны срастись. У него все действует, просто рука в повязке, и швы еще не сняли», — рассказал концертный директор в комментарии РБК.
Ближайший творческий вечер Жванецкого в российском Светлогорске перенесен с 14 апреля на 9 июня.
Напомним, в Украине Жванецкий включен в «белый список» артистов, но известие о присуждении артисту ордена от российского президента было воспринято крайне неоднозначно.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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