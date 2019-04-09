Дело "днепропетровских маньяков": на свободу вышел один из членов банды, убившей 21 человека

Происшествия

Член банды «днепровские маньяки», Александр Ганжа, после тюрьмы вышел на свободу. Об этом в соцсетях написали жители Красного Камня, где и живет мужчина, передает Днiпро ТV .

Известно, что Александр Ганжа вместе Виктором Саенко и Игорем Супрунюком участвовал в тяжких преступлениях. Всего на счету банды 29 преступлений и 21 убийство. Преступную группу стали называть «днепровскими маньяками» и «молотобойцами».

Александр Ганжа в убийствах не участвовал и был осужден за вооруженные грабежи на 9 лет.

Напомним, история берет начало в 2007 году, когда группа жестоких серийных убийц, держала в страхе весь Днепропетровск. Первая информация о серии убийств в областном центре появилась в июне 2007 года, после того как на жилмассиве Красный Камень были за одну ночь убиты два человека — ранее судимый бомж и молодая сотрудница коммерческой фирмы.

Почерк преступников оказался похожий: оба жителя Днепра погибли от удара тяжелым предметом по голове, в обоих случаях отсутствовали мотивы преступления. События после этого стали развиваться стремительно. Практически каждую неделю неизвестные убийцы выходили на свою страшную охоту. Нападали даже средь бела дня. Обезображивали лица убитых людей, как позже выяснилось, молотком.

Как правило, преступники не оставляли свидетелей. Вооруженная тяжелыми молотками парочка тоже старалась бить наверняка. Мотив преступления, который убийцы называли в первые дни следствия: убивали, чтобы в старости было о чем вспомнить.

Маньяки снимали собственные преступления на камеру мобильного телефона и фотоаппарат. Когда их судили, в деле фигурировало около 100 фотографий и три видеоэпизода продолжительностью почти 40 минут, которые невозможно смотреть без содрогания.

Столько улик, сколько оставили после себя эти убийцы, преступники редко оставляют. Саенко и Супрунюк словно специально приберегали свидетельства своей вины: банковские карточки жертв, их вещи, украшения, мобильные телефоны, квитанции из ломбарда за сданное золото, металлические трубы, молотки и кастет. Не говоря уже о фото- и видеоматериалах.

Случайные свидетели и выжившие после нападения пострадавшие утверждали, что это парни лет двадцати, невысокие, щуплые, темноволосые, модно одетые. В одних случаях их было трое, в других — двое. Колесили они по городу и его окрестностям то на темно-зеленом «Дэу» с табличкой такси на крыше, то на похищенных у своих жертв мопедах.

Задержали убийц не на горячем, а в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Правоохранители собрали 39 томов доказательств, 19 видеокассет воспроизведения обстоятельств преступлений, на которых фигурируют и два реальных эпизода, заснятые самими обвиняемыми. В истории криминалистики это, пожалуй, первый случай, что убийцы оставили столь неопровержимое подтверждение своей вины.

Суд приговорил Виктора Саенко и Игоря Супрунюка к пожизненному заключению. Случайно оказавшийся рядом с ними Александр Ганжа должен был отсидеть в тюрьме девять лет. Сегодня Александру 31 год, он женат и имеет двоих детей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter