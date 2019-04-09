Украина

В Одессу прибыла американская техника для украинских десантников (фото)

В Одессу из США прибыла крупная партия военных внедорожников HMMWV («Хамви»). Эти многоцелевые военные автомобили стоят на вооружении армии США, а в Украину переданы как помощь от американского Минобороны.

Партия внедорожников включает 20 боевых и 15 санитарных машин. Как сообщает «Думская», привезло военную помощь из США судно Sea Amazon. С утра 9 апреля автомобилевоз разгружается в одесском порту.

Напомним, предыдущие партии HMMWV поступили в Украину в 2015 и в 2017 году. Армейские автомобили HMMWV могут доукомплектовываться боевыми модулями украинского производства. Санитарные HMMWV используются в зоне боевых действий как эвакуационные машины.

Фото dumskaya.net

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter