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В Одессу прибыла американская техника для украинских десантников (фото)
В Одессу из США прибыла крупная партия военных внедорожников HMMWV («Хамви»). Эти многоцелевые военные автомобили стоят на вооружении армии США, а в Украину переданы как помощь от американского Минобороны.
Партия внедорожников включает 20 боевых и 15 санитарных машин. Как сообщает «Думская», привезло военную помощь из США судно Sea Amazon. С утра 9 апреля автомобилевоз разгружается в одесском порту.
Напомним, предыдущие партии HMMWV поступили в Украину в 2015 и в 2017 году. Армейские автомобили HMMWV могут доукомплектовываться боевыми модулями украинского производства. Санитарные HMMWV используются в зоне боевых действий как эвакуационные машины.
Фото dumskaya.net
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?