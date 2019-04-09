Соблазнительная Ирина Шейк похвасталась фигурой в новом купальнике (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая модель Ирина Шейк, умилившая недавно сеть трогательными семейными фото с мужем Брэдли Купером и их маленькой дочкой Леей, порадовала поклонников новыми снимками. Горячая красотка, которая является лицом многих рекламных кампаний и с радостью публикует в сети свои фото, на сей раз блеснула роскошными формами в новом купальнике с логотипом известного бренда.

«Когда ты получаешь новый купальник от Burberry от Рикардо Тиши…» — подписала пост Ирина.

Напомним, своими постами и совместными снимками с креативным директором Burberry Рикардо Тиши Ирина вызвала волну обсуждений в сети. После постельных фото стали говорить о романе парочки. Однако Шейк не стала комментировать слухи.

Ранее красотка опубликовала пикантное фото, на котором позирует в разных ракурсах, демонстрируя свою шикарную фигуру.

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