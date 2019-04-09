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Соблазнительная Ирина Шейк похвасталась фигурой в новом купальнике (фото)
Знаменитая модель Ирина Шейк, умилившая недавно сеть трогательными семейными фото с мужем Брэдли Купером и их маленькой дочкой Леей, порадовала поклонников новыми снимками. Горячая красотка, которая является лицом многих рекламных кампаний и с радостью публикует в сети свои фото, на сей раз блеснула роскошными формами в новом купальнике с логотипом известного бренда.
«Когда ты получаешь новый купальник от Burberry от Рикардо Тиши…» — подписала пост Ирина.
Напомним, своими постами и совместными снимками с креативным директором Burberry Рикардо Тиши Ирина вызвала волну обсуждений в сети. После постельных фото стали говорить о романе парочки. Однако Шейк не стала комментировать слухи.
Ранее красотка опубликовала пикантное фото, на котором позирует в разных ракурсах, демонстрируя свою шикарную фигуру.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что голая Светлана Лобода взбудоражила сеть откровенными снимками.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...