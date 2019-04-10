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Соболев и Семенченко выходят из фракции "Самопоміч" в Раде: первые подробности
Парламентскую фракцию «Самопоміч» покидают народные депутаты Украины Егор Соболев и Семен Семенченко. Первый уже написал соответствующее заявление, а второй собирается сделать это в «ближайшее время». Ранее сообщалось о выходе из фракции «Блок Петра Порошенко» трех народных депутатов Украины — заявления написали Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко.
Фотографию заявления Егора Соболева разместили на страничке фракции в социальных сетях. Сообщается, что оба парламентария прошли в Верховную Раду в 2014 году по спискам объединения «Самопоміч» и что о своих планах они сообщили коллегам во время заседании фракции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце 2017 года народные депутаты Украины поддержали решение об отзыве члена фракции «Самопоміч» Егора Соболева с должности председателя парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в «связи с неудовлетворительной работой на этом посту».
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