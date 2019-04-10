Возможны грозы: синоптик рассказала, где в ближайшие дни пройдут дожди

Общество

С четверга, 11 апреля, дождей в Украине станет больше. Они будут идти практически повсеместно.

«Осадки будут выпадать неравномерно, периодически, однако практически повсеместно. На юге, в центре и на востоке страны вероятны грозы», — такой прогноз на 11 апреля дает синоптик Наталья Диденко.

Что же касается температуры воздуха, то холоднее будет в западных областях, где днем ожидается + 8 + 13 градусов. На севере страны синоптик прогнозирует температуру + 11 + 16 градусов, а в южной части, центральных областях и на востоке — от + 16 до + 22 градусов. Также ожидается порывистый юго-восточный ветер.

«В Киеве четверг обещает быть влажным, с периодическим дождем и периодическими прояснениями. Температура воздуха ночью + 6 + 9 градусов, днем +12 + 14 градусов, — утверждает синоптик и добавляет: — По предварительным прогнозам, в первой половине следующей недели на западе и севере Украины местами возможны заморозки. Сроки и районы буду уточнять».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того как в Украине потеплело, в двух столичных ботанических садах начался сезон цветения магнолий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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