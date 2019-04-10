Радиация со дна Припяти поплывет к Киеву? Чем опасен водный путь из Балтийского моря в Черное

Украина

Во вторник, 9 апреля, в Киеве прошел круглый стол, посвященный самому масштабному транспортному проекту современности в Восточной Европе, получившему название Е40. Речь идет о водном пути из Балтийского моря в Черное, который существовал в бытность Киевской Руси, а затем с XVII века — в Речи Посполитой. Путь проходил по Висле, Западному Бугу, Припяти и Днепру. Он использовался еще в начале пошлого столетия — есть свидетельства, что тогда даже военные корабли проходили из Балтики в Черное море. Однако в бурном ХХ веке этот водный путь пришел в полный упадок.

— И вот теперь возник проект его восстановления, на который из бюджета Европейского союза планируется истратить 12 миллиардов евро, — заявил глава общественной организации «Чистий Днiпро» Дмитрий Надеев. — Львиная доля этой суммы предназначается Польше — около 11 миллиардов евро. Для Украины предусмотрены относительно небольшие деньги — 32 миллиона евро. Эти средства должны быть направлены на углубление украинского участка Припяти, восстановление фарватера на Киевском водохранилище и модернизацию шлюзов на каскаде водохранилищ Днепра.

Известно, что в 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС на дне Припяти и Киевского водохранилища осели огромные объемы радиоактивных веществ. На дне водохранилища тогда вырыли так называемые гравитационные ловушки — чтобы они притягивали к себе радиационные взвеси. Важно, чтобы, когда начнутся работы по углублению фарватера на Киевском водохранилище, гравитационные ловушки не были задеты. Иначе со дна в воду могут попасть радиоактивные отложения, которые сейчас покоятся под более поздними слоями. Прежде чем приступать к выполнению проекта Е40, нужно выполнить масштабное исследование дна Припяти и Киевского моря. Такие работы там не проводились уже много лет.

— Беларусь не имеет выхода ни к одному из морей, а реализация проекта Е40 откроет ей такой выход, — говорит эксперт Денис Лавникевич. — Не удивительно, что Беларусь лоббирует данный проект. Даже если Е40 не будет воплощен, Минск выполнит свою часть работ по его реализации — чтобы получить возможность направлять торговые суда в Балтику. Припять на своем пути по белорусскому Полесью делает множество поворотов — петляет. В Беларуси планируют выпрямить реку на определенном количестве участков и построить на ней каскад шлюзов.

Есть несколько важных аргументов в пользу Е40. Среди них такой: водный транспорт в разы дешевле, чем любой наземный (в том числе железнодорожный). К тому же при перевозке грузов по воде в атмосферу выбрасывается гораздо меньше парниковых газов, чем при использовании автомобилей и тепловозов. Планируется, что по Е40 будут ежегодно транспортировать от четырех до шести миллионов тонн различных грузов. Это очень много.

Нужно понимать, что если Украина откажется от участия в Е40 из опасения, что будут подняты радиоактивные отложения со дна Припяти и Киевского водохранилища, то это не спасет ее от радиационной угрозы — дно Припяти на своей территории потревожит Беларусь. Она имеет на это право. При этом ничего от себя в загрязнения не внесет — что с Украины прилетело в 1986 году, то теперь к ней поплывет.

— Следует сказать еще об одном риске выпрямления русла Припяти на территории Беларуси, — заявил эколог Алексей Василюк. — То, что эта речка сильно петляет, очень важно для экосистемы — благодаря многочисленным изгибам Припяти вода задерживается в Полесье, делает этот природный регион достаточно влажным. Если Припять выпрямить, вода будет быстро стекать в Днепр, и Полесье начнет засыхать. Это неизбежно отразится на климате — лето будет еще жарче (в том числе в Киеве), чем сейчас.

— Проектом Е40 предусмотрен проход по этому водному пути судов с осадкой от 2 метров до 2 метров 80 сантиметров, — говорит адвокат Татьяна Харина. — К сожалению, во многих местах по предполагаемому маршруту глубины недостаточны для прохода таких судов. Это значит, что реализовать проект без дноуглубительных работ не удастся.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— На данный момент нет возможности объективно оценить риск от воплощения Е40 — у нас для этого мало научных данных, — заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины народный депутат Вадим Денисенко. — Поэтому нынешняя дискуссия носит, к сожалению, лишь теоретический характер. Следует сказать, что в в Европе активно используются транспортные возможности рек — Дуная, Рейна и других. Возможности нашей главной артерии — Днепра — в этом отношении используются очень слабо. Значит, Украина теряет значительную экономическую выгоду. В такой ситуации нужно найти рациональный баланс между экономикой и экологией. Проще всего, прикрываясь заботой о природе, запрещать любые коммерческие проекты на воде. Это пагубная практика. Нам нужно помогать Днепру и другим водоемам быть чистыми и полноводными. Для этого следует проводить дноуглубительные и многие другие работы. А если и дальше сидеть сложа руки, запасы рыбы продолжат сокращаться, Днепр по прежнему будет каждое лето зацветать, а плантации водного ореха (чилима) — все более разрастаться (между листьями чилима не проникает солнечный свет, и вода под его зарослями мертвая — в ней нет живых существ).

Прежде чем принимать решение об участии в Е40, нужно провести комплексное научное исследование. Кроме того, нам приходится принимать во внимание опасность, которая исходит от государства-агрессора. Инцидент в Керченском проливе показал, что Москва может предпринять попытку заблокировать наши порты не только на Азовском море, но и на Черном.

Напомним, в 2016 году, накануне 30-летия со дня Чернобыльской катастрофы, журналисты «ФАКТОВ» побывали в зоне отчуждения. Об этом читайте в материале «В народе говорят, что Припять больше загрязнена радиацией, чем Чернобыль, потому что в ней так и не построили церковь».



Фото с сайта sobytiya.net

На фото в заголовке: Речка Припять. На горизонте видна Чернобыльская АЭС

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