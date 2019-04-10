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Пленным украинским морякам в России провели экспертизу
В России провели комплексную амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу 20 из 24 военнопленных украинских моряков. Ранее сообщалось, что правозащитное общество «Мемориал» признало членов экипажей кораблей ВМС, захваченных возле оккупированного Крыма, военнопленными.
«В отношении последней четверки экспертиза состоится до конца текущей недели», — сообщил адвокат Николай Полозов. По его словам, защита украинцев протестовала против назначения экспертизы и ее проведения, но следствие отказало во всех ходатайствах адвокатов. В том числе, и о присутствии защитников на экспертизе. «Данные действия следствия будут обжалованы», — добавил он.
По словам Николая Полозова, судебные заседания по рассмотрению ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков состоятся на следующей неделе в Лефортовском райсуде Москвы. Точные даты пока что не известны, но заседания могут пройти 16−17 апреля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», военнопленных украинцев в СИЗО «Лефортово» посетила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Один из моряков — Денис Гриценко — обратился к ней на английском языке, который он изучает в заключении. Это вызвало резкое недовольство российского омбудсмена Татьяны Москальковой.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.