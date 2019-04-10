В штабе Зеленского озвучили план действий в случае победы, а затем обвинили журналиста во лжи

Украина

Несмотря на то, что до второго тура голосования на президентских выборах в Украине остается десять дней, в штабе одного из кандидатов на высший государственный пост — шоумена Владимира Зеленского — до сих пор четко не отвечали на вопросы о его конкретных действиях в случае победы и составе команды. Прозвучало, разве что, заявление о намерении Зеленского, если тот победит на выборах, встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

Эту лакуну попытался заполнить журналист «Лиги» Юрий Смирнов, таки встретившийся с представителями штаба Владимира Зеленского и написавший статью «План Зеленского. Первые десять решений в случае победы».

Среди этих пунктов — приглашение Великобритании и США к переговорам в нормандском формате, готовность к переговорам с Путиным при участии международных партнеров. При этом у Зеленского отрицают переговоры с боевиками «ЛНР/ДНР» и обещают вывести из переговорного процесса оппозиционного политика Виктора Медведчука, который заявил о готовности Луганска, Донецка (по согласованию с Москвой) вернутся в состав Украины на условиях автономии.

Также журналист упоминает один из пунктов, касающийся «устранения конкуренции между Минобороны и Генштабом», но что имеется в виду — остается тайной за семью печатями. Также не раскрывается информация о планах предложить проект закона о налоговой амнистии и кандидатах на посты глав Минобороны, МИД, СБУ и Генпрокуратуры. В то же время журналист, ссылаясь на свои источники, сообщал, что в окружении Зеленского называют такие имена: МИД — экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ — экс-прокурор США Марта Борщ либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, СБУ — Игорь Смешко. Также Юрий Смирнов пишет, что Зеленский попросит Раду принять пакет законопроектов о народовластии. Что это такое — тоже не понятно.

После публикации этого материала его автор подвергся нападкам со стороны собеседников из штаба Владимира Зеленского. Так, участвовавший в беседе Руслан Стефанчук назвал материал «полным фейком».

В ответ автор статьи Юрий Смирнов заявил, что вместо ответа на поставленный заранее вопрос о 10 первых решениях, представители штаба Зеленского «уводили в дебри проблем», не раскрывая планов их решений. «Еще раз: в начале разговора была четко поставлена задача о первых десяти решениях. Никакой нумерации в статье нет и в формате „1,2,3…“ спикеры ничего не говорили. Единственное, что сказали спикеры: „Поставьте вопрос войны в начало“. Это и было сделано. Это были факты, которые я могу подтвердить аудиозаписью разговора», — написал журналист в Facebook. Скрин его поста приводим полностью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НСК «Олимпийский» сообщили, что от представителя действующего главы государства Петра Порошенко запросы на проведение дебатов перед вторым туром выборов поступили на 14 и 19 апреля, а от представителя кандидата в президенты Владимира Зеленского — на 19 апреля 2019 года.

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