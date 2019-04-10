Украина

На "Олимпийском" назвали даты, когда Порошенко и Зеленский хотят прийти на дебаты

Победители первого тура президентских выборов Петр Порошенко и Владимир Зеленский направили запросы на НСК «Олимпийский» относительно проведения дебатов. Об этом сообщили в госкомпании.

Отмечается, что от представителя действующего главы государства Петра Порошенко запросы поступили на 14 и 19 апреля, а от представителя кандидата в президенты Владимира Зеленского -на 19 апреля 2019 года.

«Учитывая общественный интерес к теме проведения дебатов на НСК „Олимпийский“, сообщаем. В ГП НСК „Олимпийский“ поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины относительно проведения дебатов. В частности, от представителя кандидата в президенты Порошенко Петра Алексеевича — на 14 и 19 апреля 2019, и от представителя кандидата в президенты Зеленского Владимира Александровича — на 19 апреля 2019 года», — сказано в сообщении.

В НСК «Олимпийский» уже начали переговорный процесс с представителями обоих кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса.

Напомним, по словам главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании, дебаты на стадионе могут обойтись кандидатам в 6 млн гривен. При этом ЦИК дала исчерпывающие разъяснения по поводу дебатов перед вторым туром президентских выборов. Дебаты, которые прописаны в законе о выборах президента и которые финансируются из госбюджета, должны проходить в студии Общественной телерадиокомпании в Киеве.

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