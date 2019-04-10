Алла Пугачева проигнорировала концерт звезд в честь ее 70-летнего юбилея (фото, видео)

Шоу-бизнес

Знаменитая певица Алла Пугачева, которая готовится к грандиозному шоу в честь своего юбилея, проигнорировала концерт звезд шоу-бизнеса в московском Crocus City Hall, посвященный ее 70-летию. Известные артисты подготовили такой подарок для именинницы и зрителей.

На сцене с песнями Пугачевой выступили Любовь Успенская, Дима Билан, Пелагея, Игорь Крутой, Юрий Николаев, Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Шнуров, Анжелика Варум, Александр Буйнов, Валерий Меладзе, Валерий Леонтьев. Звезды также поделились своими историями об имениннице. Ведущим праздничного концерта стал муж Пугачевой Максим Галкин, который также под занавес шоу исполнил «Арлекино».

Бывший муж Аллы Борисовны Филипп Киркоров исполнил две композиции — «Поздно», которую написала Алла Пугачева и «Народная артистка».

«Алла повлияла не только на мой выбор профессии, но и на всю мою жизнь. Глядя, как отважно „женщина, которая поёт“ поднималась под купол цирка, распевая „Миллион алых роз“, не влюбиться в неё было невозможно. И в её творчество и в неё саму. Настолько она все делала искренне и честно. „Народная артистка“ — это не песня. Это скорее исповедь, которую мы с Игорем Николаевым посвятили нашей Аллочке. Она всегда живёт и будет жить любовью к вам, зрителям. А мы, как спутники и друзья, будем любить её», — пафосно сказал со сцены Филипп Киркоров. За кулисами он добавил, что на самом деле Алла не любит шумихи вокруг своей персоны. Артист поделился снимками с концерта в Instagram.

Напомним, сейчас Алла Борисовна активно готовится к грандиозному шоу «Алла Пугачева. P. S», которое станет первым официальным концертом за последние десять лет. Певица исполнит свои хиты и представит новые песни. На сцене примадонна не планирует дуэты.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в сети появились первые фото и видео с репетиций концерта юбилейного концерта Аллы Пугачевой.

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