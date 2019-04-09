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Алла Пугачева готовится к грандиозному концерту: в сеть попали первые фото и видео
Знаменитая российская певица Алла Пугачева, удивившая недавно дерзким образом на модном показе, активно готовится к грандиозному шоу в честь 70-летнего юбилея, который отметит 15 апреля. Выступление «Алла Пугачева. P. S» станет первым официальным концертом за последние десять лет.
За неделю до юбилея Пугачевой в сети появились первые кадры с репетиций. На видео похудевшая Алла Борисовна активно двигается на сцене, контролирует весь процесс. Поклонники отмечают, что 69-летняя звезда в прекрасной форме. Она изменила прическу — вместо пышной шевелюры предпочла каре с челкой.
На репетиции Примадонны побывал музыкальный критик и журналист Артур Гаспарян. В сети он поделился первым фото и рассказал о своих впечатлениях.
«Побывать на репетиции у АЛЛЫ, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло… Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то и так не сомневался. Царский подарок!» — написал Гаспарян под совместным с примадонной фото.
Хореографом концерта стал Егор Дружинин, рассказавший ранее о подготовке к шоу.
«Когда дело касается танцев, Алла Борисовна сама зачастую показывает движения, и мы подхватываем. Это нетрадиционный способ. Обычно как бывает: режиссер, исходя из своих задумок, дает мне примерное задание, потом артист вносит коррективы. У нас по-другому: собираем номера, когда исполнитель на площадке», — рассказал хореограф.
Поклонники выложили первое видео с репетиций.
Напомним, юбилейный концерт Алла Борисовна анонсировала в конце прошлого года. Поклонники обрадовались долгожданному шоу, однако их возмутили высокие цены на билеты. А музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе осудил знаменитую певицу, отметив, что она давно потеряла голос. Также вокруг концерта разгорелся коррупционный скандал.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на звездной вечеринке в честь наступления весны Алла Борисовна показала, что находится в отличной вокальной форме.
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