Политика

Делали селфи в "масках" собак: известных нардепов засекли в Раде за странным занятием (фото)

В среду, 10 апреля, во время пленарного заседания в парламенте народные депутаты фракции «Батьківщини» Алексей Рябчин и Сергей Евтушок, оставшись одни в своем секторе зала, решили сделать селфи. Напомним, парламентарии неоднократно массово прогуливали заседания Рады. Иногда приходилось заседания закрывать досрочно из-за того, что в зале оставалось несколько человек.

Фото играющихся нардепов опубликовал Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что в начале открытия заседания Рады электронная регистрация показала наличие в сессионном зале 18 из 20 членов фракции «Батьківщина». В средине рабочего дня в секторе политсилы в сессионном зале остались только два народных избранника — глава подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Алексей Рябчин и член комитета ВР по вопросам транспорта Сергей Евтушок.

Они и стали примерять на себя накладки в виде масок собак и делать смешные селфи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что перед началом парламентской гонки народные депутаты уже стали покидать свои фракции. Из фракции «Блок Петра Порошенко» вышли три народных избранника — Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко. Сегодня стало известно, что парламентскую фракцию «Самопоміч» покидают Егор Соболев и Семен Семенченко.

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