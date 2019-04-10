Гришковец написал письмо "президенту Украины Зеленскому": сеть вскипела

Культура

Российский актер и писатель Евгений Гришковец уже мечтает о том, как после смены президента Украины сможет свободно гастролировать по украинским городам с концертами. Также артист надеется, что новый глава Украинского государства снимет запрет на въезд в Украину для всех россиян, ранее включенных в списки «Миротворца».

Свое видение новой украинской политики Гришковец изложил как рассказ о якобы приснившемся сне. В сновидении писатель называет Владимира Зеленского новым президентом Украины и настаивает, чтобы тот отказался от запретных списков на въезд в Украину, дал возможность российским писателям беспрепятственно продавать в Украине любые свои книги. Желания свои автор послания прикрывает заботой об украинских гражданах: якобы те «осиротели», оторвавшись от культурных процессов и событий в России.

С 2017 года Гришковец включен в базу «Чистилище» сайта «Миротворец» за поддержку агрессии России и за концерты в оккупированном Крыму. На это у артиста также нашлось оправдание: он просто соблюдает российские законы. «Посещаем Крым, не нарушая законов Российской Федерации, и поэтому мы не видим и не понимаем, почему это может вызывать такую жесткую реакцию Украины… Проще говоря, нельзя осуждать российских деятелей культуры за их суждения и поступки, которые не являются уголовными преступлениями», — считает Гришковец.

«Письмо-сон» Гришковца вызвало очень бурную реакцию в соцсетях. Журналист Аркадий Бабченко предрекает, что именно через вопросы языка и культуры Кремль будет осуществлять тихое поглощение Украины.

«Будет ползучее тихое поглощение. В первую очередь, через русский язык, конечно. Вся эта риторика вернется. О двуязычии. О праве говорить на своем языке. О праве смотреть кино. О праве учиться. За ней вернется риторика о праве потреблять культурный продукт. Путин, конечно, редиска, но Пушкин-то с Достоевским! Социально близкий „Камеди клаб“, опять же. Незаметно разбанят „вконташу“. Через пяток лет руссо-туристо потянутся в Одессу. На концерт народного артиста Российской Федерации кавалера ордена „За заслуги перед отечеством“ Михаила Михайловича Жванецкого», — прогнозирует Бабченко.

Журналист Айдер Муждабаев также советует прислушиваться к голосам российских «либералов», поскольку именно через них можно понять, что задумали в Кремле. «У «русских либералов» — самая чуткая ж… в мире. Недаром всегда именно по ним я всегда определяю температуру в рейхе. У них чутье корабельных крыс. А ещё они — тонкое острие путинского штыка, направленного в Украину. Надо внимательно прислушиваться к «либеральным» голосам из Кремля. Разворот к «русскому миру» начнется… с «восстановления культурных связей» и «общего языкового пространства», — предупреждает журналист.

Представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян также был в недоумении от планов пока что невъездного российского артиста. «Стесняюсь спросить… но, что, второй тур уже состоялся?» — прокомментировал Слободян «письмо новому президенту Украины».

Напомним, второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля. У кандидата Зеленского пока что не сформулировали конкретной программы, в том числе и по поводу сферы культуры.

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