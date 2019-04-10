Происшествия

В Почаевской лавре под Тернополем пропала женщина с двумя маленькими детьми

Сотрудники Кременецкого районного отдела полиции Тернопольщины разыскивают без вести пропавшую 32-летнюю Галину Николаевну Мельник, жительницу села Копанки Калушского района Ивано-Франковской области.

— С заявлением к правоохранителям обратился муж пропавшей. Он рассказал, что его жена гостила у родственников в Тернопольской области. 27 марта она поехала в Почаевскую лавру, намереваясь поселиться в монастыре. С собой взяла двух маленьких детей: годовалую девочку и четырехлетнего мальчика. К родственникам женщина не вернулась, на телефонную связь не выходит, — сообщает ГУ Национальной полиции Тернопольской области.

Правоохранители просят всех, кто знает местонахождение женщины и детей, сообщить об этом в Кременец по телефонам: (3 546) 2−22−45; 067 350 93 00 или на линию 102.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Одессой, в Белгород-Днестровском районе, в разное время пропали два мальчика, которые шли к родственникам в одно село.

А в Днепре сотрудники ГСЧС спасли пожилую женщину, которая упала в колодец и пробыла там три дня. Найти пенсионерку помогли кинологи.

«ФАКТЫ» также писали, что в Одессе пропали без вести две малолетние сестры — Виталина и Виолетта. В полиции области дали приметы, по которым их можно найти.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter