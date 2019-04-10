Экс-главарь "ДНР" Губарев поддержал Зеленского: сеть в гневе (видео)

Украина

Донецкий «Дед Мороз» Павел Губарев, ставший на волне «русской весны» 2014 года «политиком» и главой так называемой «ДНР», записал видеоролик, в котором поддержал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Бывший главарь донецких сепаратистов рассыпался в комплиментах комику. Он рассказал о феномене Зеленского, о его молодой команде. Одновременно Губарев покритиковал Порошенко и расписался о незнании истории, утверждая, что «Украина — это Россия, украинцы когда-то были русскими».

Сеть возмутило видео и высказывания человека, который вообще не имеет морального права на любые рассуждения об Украине.

Вот такие комментарии появились под роликом.

«На арену цирка выходит Пашка (Дед Мороз) Губарев»

«А что, на слова этого шизофреника и нациста стоит обращать внимание?»

«А зачем этому чучелу слабоумному на заднем фоне книги? Он хоть знает для чего они?»

«Армия „ДНР“ лояльно относится к Зеленскому … Губарев — чучело понимает, что сделал медвежью услугу ЗЕле?»

«Вспоминаю Пашу, как он интервью под наркотой давал».

«Старьій дружбан Коломойского. Как он мог промолчать?»

«В команде „Зе“ пополнение. Что ещё кому неясно?»

Как сообщали «ФАКТЫ», в штабе Порошенко прокомментировали информацию о возможном составе команды Владимира Зеленского и детали его программы, которые попали в масс-медиа и вокруг которых уже разгорелся скандал.

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