"Ноев ковчег": у Порошенко оценили экспертов Зеленского

Украина

Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко, которому прочат эту должность в случае победы на президентских выборах в Украине шоумена Владимира Зеленского, от этого предложения отказался. Ранее сообщалось, что на встречу к Зеленскому ходил экс-кандидат в президенты — Анатолий Гриценко.

Об этом во время брифинга заявил спикер штаба Петра Порошенко Олег Медведев. Он, в частности, прокомментировал информацию о возможном составе команды Владимира Зеленского и детали его программы, которые попали в масс-медиа и вокруг которых уже разгорелся скандал. «Позиция кандидата в президенты Зеленского напоминает уравнение со сплошными неизвестными. Состав свиты, которая будет „играть короля“, вызывает интерес», — отметил он и добавил, что состав экспертов, консультирующих кандидата, напоминает «Ноев ковчег».

«Одни — сторонники североатлантической интеграции, другие декларировали принадлежность к «русскому миру» или публично сожалели об СССР. Один из экспертов был руководителем общественной организации «Отчизна-Русь», — сказал Олег Медведев и добавил, что это не может не вызывать обеспокоенность.

Он также подчеркнул, что до сих пор не понятна позиция кандидата относительно вступления Украины в НАТО. Отметив, что по этому поводу в программе Зеленского упомянуто проведение референдума, спикер добавил: «Знает ли кандидат, что иная безопастностная система (помимо НАТО. — Ред.) — Ташкентский пакт, контролируемый Россией… Формально членство декларировать можно, но будет ли над этим вестись активная работа? Здесь нужно стучаться во многие двери. Я не имею в виду кремлевские ворота».

Также спикер заявил, что в штабе у Петра Порошенко будут настаивать на публичных дебатах. «Нельзя подменить кандидата свитой, а программное видение — заявлениями штаба, да и к тому же противоречивыми. У него (Владимира Зеленского. — Ред.) нет никакой степени готовности возглавить страну в такое сложное время. Поэтому мы настаиваем на обязательных дебатах», — отметил он.

По словам Олега Медведева, в графике президента Украины Петра Порошенко 19 апреля в 20:00 запланировано участие в прямом эфире на «Громадском», как того требует закон о выборах президента. Также глава государства намерен прибыть и на НСК «Олимпийский» 14 апреля.

«Он будет на стадионе 14 апреля в 14:14. Повторно обращаемся к Владимиру Зеленскому с призывом не скрываться и прийти на дебаты. Как и в студию „Громадского“. И раскрыть свою неизвестную позицию по актуальным вопросам и стратегии развития Украины», — отметил Медведев. По его словам, Петр Порошенко готов прибыть на стадион и 19 апреля, однако с одним условием — чтобы время встречи с оппонентом не совпадало с дебатами на «Громадском».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НСК «Олимпийский» сообщили, что от представителя действующего главы государства Петра Порошенко запросы на проведение дебатов перед вторым туром выборов поступили на 14 и 19 апреля, а от представителя кандидата в президенты Владимира Зеленского — на 19 апреля 2019 года.

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