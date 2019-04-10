Связал и угрожал ножом: получил срок экс-милиционер, ограбивший пенсионеров

Происшествия

В Одессе бывшего милиционера, который вместе с приятелем ограбил семью пенсионеров, Малиновский районный суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы.

«Публичное обвинение в отношении грабителей, один из которых совершил преступление, будучи милиционером, поддерживала прокуратура Одесской области, — сообщают правоохранители. — В 2015 году ранее судимый 35-летний житель Одессы решил ограбить пенсионеров, которые жили в частном доме в пгт Затишье Захарьевского района Одесской области.

Якобы с целью забрать у людей долг злоумышленник подыскал для будущего преступления сообщника — 31-летнего инспектора милиции. Двое мужчин были в милицейской форме, когда приехали в Затишье. Перед сожительницей хозяина они разыграли «сценарий» по взятию показаний возможных свидетелей из-за недавней драки в поселке".

Потом злоумышленники связали семью ремнями и потребовали отдать все деньги и ценное имущество. Затем один из них схватил кухонный нож и приставил к горлу женщины, угрожая расправой.

«Забрав из дома более 22,5 тысячи гривен и газовый пистолет Walther с патронами, мужчины скрылись с места преступления на автомобиле», — уточнили правоохранители.

По дороге в Одессу их задержали. В суде вину злоумышленников доказали полностью.

Назначив срок наказания, суд также лишил бывшего милиционера права работать в правоохранительных органах. Его сообщник признан виновным в разбое и самовольном присвоении властных полномочий и приговорен к восьми с половиной годам заключения с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Польше украинца, организовавшего ограбление ювелирного салона, суд приговорил к семи годам лишения свободы. Евгений К. вместе с еще одним злоумышленником вынес из магазина драгоценностей на 720 тыс. злотых (167 тыс. евро).

А в Арцизе рецидивисту, отсидевшему 47 лет, придется провести за решеткой еще пять лет за кражу двух бутылок коньяка.

«ФАКТЫ» также рассказывали о том, что в Харькове в одном из детских садов наглый вор обокрал детей: обчистил их шкафчики, забрав пакеты с обувью и одеждой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter