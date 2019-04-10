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Грипп в Украине ослабевает, но не сдается: за первую неделю апреля умерли четыре человека
В течение первой недели апреля в Украине от гриппа умерло 4 человека. Заболели гриппом и ОРВИ почти 127 тысяч человек. Больше половины из них — дети до 17 лет. Об этом говорится в бюллетене министерства охраны здоровья.
В МОЗ отметили, что с начала эпидемического сезона зарегистрировано 59 летальных случаев от гриппа.
Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжают снижаться. На 100 тысяч населения гриппом болеют 329,8 человек, что на 36,4% меньше уровня эпидемического порога по Украине.
Эпидемический порог заболеваемости не превышен ни в одной из областей.
Напомним, пик заболеваемости гриппа пришелся на вторую половину января. Тогда эпидемический порог был превышен в пяти областях Украины — Житомирской, Киевской, Одесской, Сумской и Хмельницкой. Власти некоторых украинских городов продлевали каникулы в школах, чтобы избежать роста заболеваемости гриппом, корью и простудными заболеваниями.
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