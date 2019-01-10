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В школах Одессы из-за вирусов продлевают каникулы
В Одессе для предотвращения распространения кори, гриппа и ОРВИ школьные каникулы продлены до 18 января включительно. С учетом двух выходных дней — 19 и 20 января — фактически каникулы будут продлены до 21 числа.
«С целью предупреждения распространения вирусов кори, гриппа и ОРВИ департамент здравоохранения Одесского городского совета рекомендовал ограничить контакты детей школьного возраста», — сообщили в мэрии.
Отмечается, что рекомендации относительно продления каникул даны руководителям учебных заведений еще и с учетом сложных метеоусловий. В частности, в Одессе прошел снегопад, который сменился затяжным дождем. Сейчас сильный дождь продолжается, ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий: налипание мокрого снега и гололед.
По данным медиков, в текущем году по сравнению с прошлым наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также очень высок уровень заболеваемости корью. В частности, только в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу с 1 по 10 января 2019 года поступили 50 пациентов с диагнозом корь.
Комментируя эпидситуацию, главный врач указанной больницы Светлана Лаврюкова сообщила, что в больницы поступает достаточно много пациентов с осложненным течением гриппа или развившейся из-за него пневмонией.
Тем временем заболеваемость корью продолжает бить рекорды. На прошедшей неделе в Одессе зарегистрирован 31 случай кори, в том числе у девяти детей. Большинство заболевших не были привиты.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 1 января в Житомирской области от кори умер двухлетний мальчик, а 6 января в Ровенской области умер 49-летний мужчина, заболевший корью еще 19 декабря.
В связи с ухудшением эпидситуации в Украине, в некоторых областях начали спецоперацию по вакцинации против кори.
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