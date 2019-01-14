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Украина

Стало известно, когда в Украине будет пик эпидемии гриппа

8:54 14 января 2019   96
Вирусолог
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские эпидемиологи ответили на актуальный вопрос украинцев о том, когда следует ждать эпидемии гриппа и ОРВИ.

По прогнозам заведующей отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктора медицинских наук профессора Аллы Мироненко, резкий подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется, когда дети и молодежь приступят к учебе, т. е. со второй половины января.

«Пик эпидемии ожидается к концу этого месяца и в феврале», — заявила «ФАКТАМ» профессор Мироненко.

Отметим, что по данным на конец 2018 года, по сообщению Центра общественного здоровья, эпидемический порог превышен в пяти областях Украины — Житомирской, Киевской, Одесской, Сумской и Хмельницкой. На тот момент школьники уже разошлись на каникулы, в университетах и академиях началась сессия.

Подробнее о том, как противостоять эпидемиям, читайте в статье «ФАКТОВ» «Можно ли делать ребенку прививку от кори во время эпидемии гриппа: ответ специалистов».

Напомним, власти нескольких украинских городов продлили каникулы в школах, чтобы избежать роста заболеваемости корью и простудными заболеваниями.

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