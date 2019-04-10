Культура

Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 11 — 17 апреля

В Национальной опере имени Тараса Шевченко:

11 апреля — балет «Грек Зорба»,

12 апреля — юбилейный концерт «НАОНИ — 50 лет»,

13 апреля — балет «Корсар»,

14 апреля — «Вечер франко-украинского балета»,

16 апреля — балет «Баядерка»,

17 апреля — опера «Мадам Баттерфляй».

Начало: 19.00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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11 апреля — 5 мая в Национальном музее украинского народного декоративного искусства можно посетить выставку «Эхо греческой античности». В экспозиции будут представлены декоративные керамические изделия из частной коллекции греческого архитектора Василиоса Цитуроса.

Адрес: ул. Лаврская, 9.

Цена: от 10 грн.

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11—25 апреля в кинотеатрах «Київ» и «Жовтень» проходит фестиваль украинских короткометражных фильмов «Українська нова хвиля». В программе фильмы: «Штангіст», «Mia Donna», «В радості і тільки в радості», «Про Марка Львовича Тюльпанова, який розмовляв із квітами», «Діорама».

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На 12 апреля — 6 июня в Центре современного искусства «M17» запланирован скульптурный проект «Реформируя пространство». В экспозиции будут представлены работы Назара Билыка, Алексея Золотарева, Сергея Петлюка и всемирно известного скульптора Жауме Пленcа.

Адрес: ул. Антоновича, 102—104.

Цена: 70—100 грн.

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13 апреля в 17:00 в Центральном доме офицеров состоится волонтерский концерт звезд эстрады в поддержку 24 украинских пленных моряков. В концерте выступят: Alyosha, KOZAK SYSTEM, TaRuta, NAONI Orchestra, Fata Morgana UA и другие исполнители.

Адрес: ул. Грушевского, 30/1,

Вход свободный.

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13 апреля в 12:00 и 15:00 в Национальном музее истории Украины пройдет детский день «Захватывающий мир сказок». В программе запланированы развивающие игры, мастер-классы, анимация, а также участие детей в создании кукольного представления. Возрастная категория: 4—8 лет.

Продолжительность мероприятия: 1,5—2 часа.

Адрес: ул. Владимирская, 2.

Цена: 100 грн.

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13 апреля в 17:00 в Музейном комплексе «Мистецький арсенал» состоится спектакль Киевского театра песочной анимации «Золотой Лев». В программе мифы и легенды Крыма в авторском переводе Сашка Лирника.

Адрес: ул. Лаврская, 12.

Цена: 100 грн.

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13 апреля в 15:00 в Национальном заповеднике «Софія Київська» пройдет концерт оперной певицы заслуженной артистки Украины Валентины Матюшенко «Laudamus te…»

Цена: 100 грн.

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До 12 мая желающие могут побывать на выставке львовской художницы Ольги Турецкой «Пробуждение». В экспозиции работы из стекла, выполненные в технике фьюзинг.

Адрес: ул. Владимирская, 24.

Цена: от 30 грн.

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До 21 апреля в Музее истории Киева проходит выставка живописи художницы Кристины Снигур «Эволюция души. В объятьях Вселенной».

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Цена: от 20—30 грн.

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