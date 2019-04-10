Розенко пообещал 13-ю пенсию уже в этом году

Деньги

Вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что уже в этом году украинским пенсионерам можно будет выплатить «тринадцатую пенсию». Ранее Розенко заявлял, что вышедшим на заслуженный отдых до 2010 года украинцам пенсию будут считать исходя из реального стажа, а не выплат Единого социального взноса в Пенсионный фонд.

«Инициатива президента Петра Порошенко заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной. Это может быть в виде „13-й пенсии“ в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию», — говорится в сообщении вице-премьер-министр на Правительственном портале.

Чиновник отметил, что сейчас правительство работает над реализацией этой инициативы.

В марте 2019 года президент Петр Порошенко не исключал введения ежегодной, «13-й пенсии» для тех, кто получает минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны.

Напомним, в этом году в Украине помимо мартовского повышения пенсии запланировано еще две индексации в июле и декабре.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Пенсионном фонде уточнили, что с 1 января 2019 года в Украине увеличен минимальный стаж работы для получения права выхода на пенсию. Теперь для лиц, желающих выйти на пенсию в 63 года, необходимый стаж составляет от 16 до 26 лет, а те, кто 15 лет платил ЕСВ, могут рассчитывать на выход на пенсию в 65 лет. Представители ПФУ отметили, что если 15 лет страхового стажа у украинца нет, то он не сможет рассчитывать на получение пенсии. В таком случае, он будет получать социальную помощь от правительства.

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