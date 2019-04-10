26.70 / 26.97 30.00 / 30.43
Киев: +13
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Центр Киева погрузился во тьму из-за аварии

23:04 10 апреля 2019 122
В центре Киева нет электричества
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве произошла масштабная авария на энергосети в центре города — в одном из подземных коллекторов в районе Майдана Независимости было зафиксировано задымление, после чего в энергетической компании «ДТЭК Киевские электросети» заявили о «повреждении высоковольтных подземных линий вследствие короткого замыкания».

«В районе 18:50 диспетчеры „ДТЭК Киевские электросети“ зафиксировали массовые отключения света в самом центре столицы — ул. Крещатик, Майдане Незалежности, Европейской площади и прилегающих улицах», — говорится в сообщении компании.

На данный момент в компании осуществили переключение основных потребителей центральной улице города на резервные цепи питания.

Оперативно-выездные бригады и диспетчеры «ДТЭК Киевские электросети» делают все возможное для ликвидации аварии.

Напомним, в начале месяца в центре Киева произошел масштабный прорыв трубы с горячей водой, а перед этим сильный ветер привел к опасным падениям деревьев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины