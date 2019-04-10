Центр Киева погрузился во тьму из-за аварии

Происшествия

В Киеве произошла масштабная авария на энергосети в центре города — в одном из подземных коллекторов в районе Майдана Независимости было зафиксировано задымление, после чего в энергетической компании «ДТЭК Киевские электросети» заявили о «повреждении высоковольтных подземных линий вследствие короткого замыкания».

«В районе 18:50 диспетчеры „ДТЭК Киевские электросети“ зафиксировали массовые отключения света в самом центре столицы — ул. Крещатик, Майдане Незалежности, Европейской площади и прилегающих улицах», — говорится в сообщении компании.

На данный момент в компании осуществили переключение основных потребителей центральной улице города на резервные цепи питания.

Оперативно-выездные бригады и диспетчеры «ДТЭК Киевские электросети» делают все возможное для ликвидации аварии.

Напомним, в начале месяца в центре Киева произошел масштабный прорыв трубы с горячей водой, а перед этим сильный ветер привел к опасным падениям деревьев.

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