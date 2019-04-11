Ворона попала в дымоход: жуткие подробности гибели ребенка на западной Украине

Происшествия

Стали известны шокирующие подробности драмы, которая произошла в Черлянах под Львовом. Как сообщали «ФАКТЫ», там от отравления угарным газом погиб четырехлетний ребенок.

На месте инцидента побывали местные журналисты. Эмоциями в Facebook поделилась Вика Балицкая.

Как оказалось, ребенок остался в доме один, потому что заболел. Мама ненадолго отправилась на работу. И именно в тот жень в дымоход упала ворона, и ее тело полностью перекрыло дымоход.

Виновниц\а трагедии

Продукты сгорания не нашли выхода и начали скапливаться в помещении. Выйти оттуда они не могли, поскольку современные металлопластиковые окна и двери в помещении были герметично закрыты.

Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели от угарного газа известной львовской художницы. Трагедия произошла в помещении многоэтажного дома, которое оборудовали как студию искусств. В начале года по этой же причине умерла молодая супружеская пара, приехавшая во Львов на новогодние праздники.



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