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Ворона попала в дымоход: жуткие подробности гибели ребенка на западной Украине
Стали известны шокирующие подробности драмы, которая произошла в Черлянах под Львовом. Как сообщали «ФАКТЫ», там от отравления угарным газом погиб четырехлетний ребенок.
На месте инцидента побывали местные журналисты. Эмоциями в Facebook поделилась Вика Балицкая.
Как оказалось, ребенок остался в доме один, потому что заболел. Мама ненадолго отправилась на работу. И именно в тот жень в дымоход упала ворона, и ее тело полностью перекрыло дымоход.
Виновниц\а трагедии
Продукты сгорания не нашли выхода и начали скапливаться в помещении. Выйти оттуда они не могли, поскольку современные металлопластиковые окна и двери в помещении были герметично закрыты.
Ранее «ФАКТЫ» писали о гибели от угарного газа известной львовской художницы. Трагедия произошла в помещении многоэтажного дома, которое оборудовали как студию искусств. В начале года по этой же причине умерла молодая супружеская пара, приехавшая во Львов на новогодние праздники.
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