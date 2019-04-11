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Котенок пережил полный цикл стирки и отжима в стиральной машине (фото)
Шестимесячный котенок по кличке Поппи незаметно для хозяев забрался поспать в барабан стиральной машины. И перенес полный 30-минутный цикл стирки и отжима, чудом оставшись в живых.
Жительница австралийского острова Тасмания Ким Берр рассказала, что обыскала весь дом, но нигде не могла найти Поппи. Она с ужасом обнаружила ее в остановившейся стиральной машине, когда пришла доставать белье. Сначала женщина подумала, что кошечка мертва. «Я решила, что у нее сломана шея… Она не подавала признаков жизни и не дышала. У детей началась истерика…», — рассказала она. Кошку завернули в полотенце и срочно доставили в ветеринарную клинику города Лонсестон.
Как сообщает телеканал ABC, местный ветеринар Тим Лоус, который практикует уже 32 года, говорит, что за всю свою карьеру не встречался с подобным случаем. «Удивительно, что она выжила и не утонула», — говорит он.
Температура тела у котенка была намного ниже нормальной. В легких была вода. Поппи также получила повреждения головы и глаз. Однако переломов у животного не было. И серьезного ущерба здоровью стирка не причинила. Уже спустя три недели Поппи полностью поправилась. «Я думала, что мы ей разонравимся, что она больше не позволит гладить себя и брать на руки», — говорит Ким. Но Поппи осталась такой же ласковой, какой была до стирки.
Ранее «ФАКТЫ» писали. что хозяйка постирала кошку в стиральной машине и заплатила 660 долларов за ее лечение.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..