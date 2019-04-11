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Украина

Скабеева снова нарвалась на Березу в ПАСЕ и осталась без техники (видео)

9:09 11 апреля 2019 784
Борислав Береза
Инф. «ФАКТОВ»

У кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой, которая находится в Страсбурге во время весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, после выступления народного депутата Украины Борислава Березы вышла из строя вся техника. Напомним, что в ПАСЕ рассматривала резолюцию, которая могла бы открыть пути для возможного снятия санкций с российской делегации, наложенные на РФ после аннексии Крыма.

Украинский парламентарий показал, как Скабеева выходила на связь со студией через мобильный телефон. «Я такого еще никогда не видел, чтобы у человека, который приехал сюда, как пропагандист, сломалось все вообще… Наверное, это порча», — говорит Борислав Береза.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне весенней сессии ПАСЕ в Совете Европы шла открытая агитация за снятие санкций с России. В ней принимали участие влиятельные силы, в том числе с генсек СЕ Турбьерн Ягланд и немецкие депутаты.

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