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Они зомбированы пропагандой: в Раде рассказали, как Украине вернуть жителей Донбасса
На оккупированных Россией территориях Донбасса люди зомбированы кремлевской пропагандой. За них необходимо бороться, принимать закон об амнистии и возвращать социальные выплаты.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», заявил народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. «Людям говорят: придет хунта, начнутся расстрелы. Потому, я считаю, что за умы и сердца жителей псевдореспублик надо бороться. Нужно возвращать социальные выплаты, пенсии», — отметил он.
По словам народного депутата Украины, также необходим закон об амнистии. «Жители временно оккупированных территорий должны знать, что если они не принимали участия в военных преступлениях, то не будут преследоваться, против них не будут открывать уголовные производства. Но те, кто убивал, насиловал, грабил, естественно, должны предстать перед судом», — считает Дмитрий Тымчук.
Наряду с этим следует продолжать программу СБУ «Тебя ждут дома». «Необходимо доводить до сведения боевиков, которые не совершали военных преступлений, что такая программа существует», — добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Медведчук ведет двойную игру: Тымчук о возвращении Донбасса в Украину».
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