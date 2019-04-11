В Киеве выступит лучший танцовщик Парижской оперы (фото)

Культура

Впервые в рамках фестиваля «Французская весна», в Национальной опере Украины, 14 апреля, состоится грандиозный гала-концерт артистов балета Парижской оперы и их украинских коллег «Вечер франко-украинского балета».

Татьяна Лёзова и Никита Сухоруков

Идея показа на одной сцене двух школ возникла во время гастролей балетной труппы Национальной оперы Украины в Париже, в конце 2018 года.

— Если бы не гастроли в Париже и высокая оценка нашей труппы, вряд ли бы мы имели возможность представить теперь украинскому зрителю проект, в котором участвуют лучшие танцовщики Национальной оперы Украины и Парижской оперы, — сказала «ФАКТАМ» художественный руководитель балетной труппы Анико Рехвиашвили. — Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы этот проект развивался, и мы могли чаще приглашать французских коллег в Украину, гастролировать во Франции, и, возможно, в будущем поставить совместный балетный спектакль, который увидят зрители обеих стран.

Селия Друи

К реализации проекта присоединился Франсуа Алю — премьер Парижской национальной оперы, который, по мнению французской прессы, отличается удивительной техникой.

Франсуа Алю

В программе гала-концерта — фрагменты классических и современных постановок. Франсуа Алю вместе с известной украинской балериной Екатериной Ханюковой исполнят сцены из «Дон Кихота» и «Корсара».

Франческо Мора

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На фото в заголовке: Юлия Москаленко и Станислав Ольшанский

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