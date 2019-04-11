- 11:33 Ломаченко — Кролла: церемония взвешивания перенесена из-за похорон
- 11:29 Легкие рецепты блюд для ужина: вкусно и быстро
- 11:26 Выборы по-индийски: 7 млрд долларов затрат и несмываемые метки на пальцах избирателей
- 11:24 В Харькове реанимационная бригада застряла в лифте вместе с пациенткой, которая в итоге умерла
- 11:15 Двое российских силовиков попросили политического убежища в Украине
- 11:15 Вежливые воры вернули украденную статую льва и оставили хозяевам цветы с запиской
- 10:59 Может спустить все на тормозах: журналист объяснил, почему для Украины важен сильный президент
- 10:48 Настя Каменских в свадебном платье заинтриговала поклонников неожиданным признанием
- 10:39 Российские военные моряки неожиданно признались в захвате Крыма: опубликованы красноречивые фото
- 10:37 Медведчук ведет двойную игру: Тымчук о возвращении Донбасса в Украину
В Киеве выступит лучший танцовщик Парижской оперы (фото)
Впервые в рамках фестиваля «Французская весна», в Национальной опере Украины, 14 апреля, состоится грандиозный гала-концерт артистов балета Парижской оперы и их украинских коллег «Вечер франко-украинского балета».
Идея показа на одной сцене двух школ возникла во время гастролей балетной труппы Национальной оперы Украины в Париже, в конце 2018 года.
— Если бы не гастроли в Париже и высокая оценка нашей труппы, вряд ли бы мы имели возможность представить теперь украинскому зрителю проект, в котором участвуют лучшие танцовщики Национальной оперы Украины и Парижской оперы, — сказала «ФАКТАМ» художественный руководитель балетной труппы Анико Рехвиашвили. — Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы этот проект развивался, и мы могли чаще приглашать французских коллег в Украину, гастролировать во Франции, и, возможно, в будущем поставить совместный балетный спектакль, который увидят зрители обеих стран.
К реализации проекта присоединился Франсуа Алю — премьер Парижской национальной оперы, который, по мнению французской прессы, отличается удивительной техникой.
В программе гала-концерта — фрагменты классических и современных постановок. Франсуа Алю вместе с известной украинской балериной Екатериной Ханюковой исполнят сцены из «Дон Кихота» и «Корсара».
Какие еще спектакли, фестивали и выставки можно посетить в Киеве 11—17 апреля, читайте здесь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве побывала муза легендарного Сержа Лифаря — звезда парижской Гранд-Опера Клод Бесси.
Интересно, что в 2019 году Парижская опера отказала скандальному артисту балета Сергею Полунину.
На фото в заголовке: Юлия Москаленко и Станислав Ольшанский
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...