Настя Каменских в свадебном платье заинтриговала поклонников неожиданным признанием (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Настя Каменских, чей роскошный соблазнительный образ на красной дорожке музыкальной премии YUNA все еще обсуждают в сети, удивила поклонников нарядом невесты. Горячая красотка появилась в белом платье на концерте «Вечер премьер с Катей Осадчей». Для презентации своей новой песни «Обіцяю» она выбрала корсет, расшитый жемчугом, с длинной юбкой с воланами, с высоким разрезом, открывающим стройные ножки. В этом наряде Каменских смотрелась, как невеста. А может и вправду скоро замуж выйдет?

Личную жизнь певица не комментирует и не называет имя своего возлюбленного, хотя СМИ давно приписывают Насте роман с продюсером Потапом. Ранее певица заявляла, что влюблена и мечтает о детях. Настя лишь говорит, что всё она сказала между строк в песне «Обіцяю».

«Я презентовала очень особенную песню. Особенную, потому что она наполнена самыми нежными чувствами. Надеюсь, что, услышав ее, вы почувствуете сердцем, что я хотела сказать между строк», — заинтриговала Настя Каменских, выступающая на сцене под именем NK.



*Фото Сергея Тушинского «ФАКТЫ»

Официальная премьера трека, а также новый клип запланированы на конец апреля.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Потап не без помощи Насти Каменских похудел на 17 килограммов.

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