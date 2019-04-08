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Помогла Настя Каменских? Потап похудел на 17 килограммов (фото)
Известный продюсер и шоумен Потап, чья группа Mozgi претендует на престижную премию Berlin Music Video Awards, удивил поклонников результатами своего похудения. В прямом эфире вокального шоу «Голос країни», где выступает звездным тренером, он появился в элегантном черном костюме, подчеркивающем его изменившуюся фигуру. Потап избавился от лишнего веса, похудев на 17 килограммов. А ранее опубликовал несколько фото в стильных образах.
Также Алексей Потапенко рассказал, что предпочитает активно проводить выходные. Вместе с 10-летним сыном Андреем он играет в баскетбол, гоняет на картингах и регулярно тренируется в спортзале под руководством тренера.
Говорят, к спорту и здоровому образу жизни его приобщила Настя Каменских, с которой артисту давно приписывают роман. Певица, которая кардинально похудела, выкладывает в сети фото с совместных тренировок в зале и занятий на свежем воздухе.
Тренер Андрей Хомицкий в Instagram похвалил своих подопечных за спортивные достижения и показал совместное фото со звездами с масштабного спортивного мероприятия.
«Меня распирает гордость за нашу команду, за людей, которые рядом. Спасибо Насте Каменских и Потапу за правильный пример для окружающих. Ребята не только самые талантливые артисты, а и самый спортивный и результативный тандем Украины», — написал Хомицкий.
Ранее «ФАКТЫ"писали о том, что юморист и актер Юрий Ткач с женой похудели на 26 килограммов.
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