Главный раввин Украины дал совет иудеям после отказа ЦИК продлить время голосования

Украина

Главный раввин Украины Моше Реувен Азман посоветовал евреям, у которых вечером 19 апреля начинается праздник Песах, во время которого ничего нельзя делать до того, как на небе появятся звезды, как проголосовать на президентских выборах в Украине 21 апреля. Ранее сообщалось, что социологические исследования перед вторым туром выборов показали, что среди украинцев выросли протестные настроения.

Дело в том, что 21 апреля время праздника истекает в 20:54, в то время как избирательные участки должны закрыться уже в 20:00. По словам главного раввина, в Центризбиркоме, куда он обращался с просьбой о продлении времени работы участков, ему ответили, что не могут этого сделать.

«…по закону, всех, кто до 20:00 пришел на участок, но не успел проголосовать, обязаны запустить в помещение и дать возможность проголосовать», — цитирует ответ Центризбиркома Моше Реувен Азман и добавляет: «Таким образом, можно войти на избирательный участок до 20:00 и оставаться там до исхода праздника в 20:54, то есть, до выхода звёзд. После чего исполнить свой гражданский долг».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Павел Казарин объяснил, почему для Украины важен сильный президент.

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