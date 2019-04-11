Украина

Может спустить все на тормоза: журналист объяснил, почему для Украины важен сильный президент

Накануне второго тура президентских выборов в Украине, который назначен на 21 апреля 2019 года, в социальных сетях продолжается бурная дискуссия между сторонниками вышедших во второй тур кандидатов — действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Ранее оба кандидата подали заявки на проведение дебатов на НСК «Олимпийский».

Впрочем, есть эксперты, которые говорят, что фамилия президента как такового не имеет особого значения. Мол, Украина — парламентско-президентская республика и глава государства единолично ничего не может решать и что после того, как осенью этого года состоятся выборы в Верховную Раду, ему придется договариваться с народными депутатами.

С такой точкой зрения категорически не соглашается известный украинский журналист Павел Казарин. По его словам, в Украине нет институций, которые бы устойчиво работали вне зависимости от того, кто находится «у руля».

«Качество работы каждого ведомства определяется фигурой руководителя. Медицинская реформа возможна лишь до тех пор, пока министерство возглавляет Ульяна Супрун. Система „Прозорро“ продолжает жить лишь потому, что на это есть политическая воля. „Нафтогаз“ выигрывает суды у „Газпрома“ лишь благодаря тому, что команду юристов прикрывает Андрей Коболев», — пишет он на своей страничке в Facebook.

При этом он сравнил деятельность главы государства в рамках своих полномочий с управлением кораблем — каждая манипуляция со штурвалом будет давать свой эффект. «В конце концов, мы наблюдали все это в течение пяти последних лет. Если у президента была политическая воля добиться томоса — на наших глазах создавалась Православная церковь Украины. А если у президента не было стремления реформировать СБУ — это ведомство сохраняло свою прежнюю структуру», — пишет Павел Казарин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Петр Порошенко сдал образцы биоматериалов специалистам добровольной антидопинговой ассоциации VADA, а его оппонент — шоумен Владимир Зеленский — от сдачи анализов отказался.



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