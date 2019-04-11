Украина

Накануне второго голосования на выборах президента Украины социологи обнародовали свежие данные, которые показывают политические предпочтения украинцев. Ранее сообщалось, что победители первого тура — действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат в президенты Владимир Зеленский направили запросы на НСК «Олимпийский» относительно проведения дебатов.

Как сообщает «Рейтинг», на вопрос «За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов Президента Украины?» опрошенные ответили следующим образом: 51% сказали, что будут голосовать за Владимира Зеленского, 21% - за Петра Порошенко. Еще 18% - не определились, 10% - не намерены голосовать. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре 61% - за Зеленского, 24% - за Порошенко. Еще 15% - не определились. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 71% - за Зеленского, 29% - за Порошенко.

Социологи сообщают, что Владимир Зеленский, по данным опроса, лидирует не только во всех возрастных категориях, но и среди жителей востока, юга и центра страны. В западных областях позиции обоих кандидатов почти равны. «Анализ динамики мотивов голосования за кандидатов во втором туре выборов президента свидетельствует о росте протестного голосования среди избирателей обоих кандидатов», — утверждают социологи: «Так, 75% избирателей, которые готовы поддержать во втором туре Петра Порошенко, голосуют скорее за него, зато 22% - голосуют скорее против Владимира Зеленского (в феврале таких было 12%). В то же время, 57% избирателей, которые готовы поддержать Зеленского, голосуют скорее за него, зато 41% - против Порошенко (в феврале — 33%)».

Эксперты также утверждают, что 31% участников опроса считают, что когда люди выбирают Порошенко, они голосуют непосредственно за личность, а 26% - таким образом голосуют против российского президента Владимира Путина (особо эта позиция близка жителям западных регионов страны). А среди избирателей самого Петра Порошенко почти 40% голосуют не столько за него самого, как против Путина.

В то же время 20% опрошенных считают, что когда люди выбирают Владимира Зеленского, они скорее голосуют непосредственно за личность, а 66% - выражают протест против существующей ситуации в стране (в феврале — 50%). Это, кстати, признают и избиратели Порошенко. Даже среди избирателей самого Зеленского около 60% своим выбором выражают, прежде всего, протест против существующей ситуации в стране.

В социологических исследованиях принимали участие граждане Украины в возрасте 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%. Сроки проведения исследования: 5−10 апреля 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время первого тура президентских выборов за Владимира Зеленского проголосовало порядка 5,7 миллионов украинцев, а за Петра Порошенко — около трех миллионов.

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