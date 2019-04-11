Украина

Кабинет министров Украины внес изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитации автошкол. Благодаря этому будущий водитель и экзаменатор уже не смогут договориться между собой, чтобы закрыть глаза на ошибки, допущенные во время сдачи практического вождения. Не получится также сдать экзамены по вождению в сервисных центрах, если после окончания автошколы прошло слишком много времени.

Практический экзамен по вождению разделят на два этапа

О грядущих изменениях, подготовленных правительством для будущих водителей, сообщил руководитель Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД Украины Владислав Криклий на своей странице в «Фейсбуке».

Одно из самых важных новшеств — введение видеофиксации процесса сдачи практического экзамена на получение прав. К слову, такой контроль теоретического экзамена был внедрен в сервисных центрах МВД уже больше года назад. Однако практика прохождения этого испытания продолжала вызывать много нареканий на необъективность экзаменаторов от кандидатов в водители.

Первым шагом к прозрачности оценивания практических навыков стало введение так называемого чек-листа и обязательного разделения практического экзамена на два этапа. «Эти новшества были введены еще в конце 2017 года. Первый этап сдачи практики проходит на площадке для обучения начальному управлению, и там будущие водители демонстрируют умения начать движение на подъеме и спуске, тормозить и маневрировать. А вот второй этап — уже на городских улицах, и там водителям предстоит маневрировать в потоке, соблюдать ПДД и не создавать аварийные ситуации», — разъяснил Владислав Криклий.

Он также рассказал, что в чек-листе экзаменатор ставит пометки о прохождении или непроходжении водителями этих двух этапов испытаний. После окончания экзамена человек может ознакомиться с указанными экзаменатором ошибками, оставив на чек-листе свою подпись. При этом он имеет право зафиксировать свое несогласие с результатом и обжаловать его в сервисном центре.

«С введением видеофиксации практического экзамена будет обеспечена почти полная прозрачность этой процедуры и ликвидирован субъективизм при вынесении оценок навыков будущих водителей. Все действия кандидата и экзаменатора будут фиксироваться с помощью оборудования, которое установят в каждом экзаменационном авто», — сообщил руководитель ГСЦ МВД Украины.

Не менее любопытное изменение заключается в сокращении до двух лет срока действия полученного в автошколе свидетельства об окончании учебного заведения. Этим ликвидируется анахронизм, которому уже более двух десятков лет. «Ликвидируем абсурд. Например, ранее кандидат в водители мог прийти сдавать экзамен в сервисном центре через пять лет после окончания автошколы, а вообще срок действия свидетельства составлял десять лет», — разъяснил Владислав Криклий.

Кроме того, теперь нельзя будет сдать теоретический экзамен в одном территориальном сервисном центре МВД, а практический — в другом. Запрещено также получение или обмен водительского удостоверения без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность.

Между окончанием автошколы и сдачей экзаменов в сервисном центре не должно пройти больше двух лет

Изменения, зафиксированные в недавно принятых постановлениях Кабмина, коснутся также деятельности отечественных автошкол — они призваны ужесточить контроль за учебными заведениями, чтобы повысить качество подготовки будущих водителей.

Одно из ключевых новшеств — введение электронного обмена информацией между территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД с учебными заведениями по подготовке водителей транспортных средств. В частности, предусмотрено, что преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также о транспортном средстве, на котором будет проходить практическое занятие. «Нововведение позволит усилить контроль за организацией учебного процесса в каждом заведении по подготовке водителей и за обучением каждого слушателя», — пояснил руководитель ГСЦ МВД Украины.

Впрочем, обязательство закончить автошколу для получения прав будет касаться не всех желающих управлять транспортными средствами. В частности, нормативными изменениями предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Кроме того, по словам Владислава Криклия, вводится целый ряд других изменений:

отмена необходимости приобретения в территориальных сервисных центрах МВД бланков свидетельств об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств;

передача функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД в региональные сервисные центры МВД по месторасположению заведений;

упрощенный механизм аккредитации учреждений, которые принадлежат к сфере управления Министерства образования и науки.

«Теперь ждем официального опубликования принятых постановлений и будем все задуманное воплощать в реальность. И, конечно, на этом не останавливаемся. Спасибо всем, кто присоединился к обсуждению, разработке, адвокации и продвижению этого важного постановления. Двигаемся дальше!» — воодушевленно подытожил Владислав Криклий.

Переходные положения упомянутых нормативных актов Кабмина предусматривают, что новшества вступят в законную силу через полгода с момента их публикации в правительственных СМИ. Так что отслеживаем публикацию.

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