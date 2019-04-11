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На бензине и электричестве: Ford представил сразу три гибридные версии кроссовера Kuga
На специальном мероприятии в Амстердаме компания Ford представила очередное, третье, поколение своего самого популярного кроссовера Kuga. Новинка «переехала» на новую платформу С2, что позволило ей похудеть на внушительные 90 килограммов, а еще за счет хитрой конструкции задних кресел она теперь предоставляет большой запас места для ног на задних сиденьях. Но самое главное — в дополнение к традиционным версиям с двигателями внутреннего сгорания Kuga получила сразу три гибридные версии, позволяющие добиться впечатляющей экономии топлива.
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В Европе Kuga — самый популярный кроссовер Ford и третья модель по продажам среди всех моделей марки после кассовых Fiesta и Focus. Поэтому и неудивительно, что маркетологи Ford решили еще сильнее сблизить эти автомобили. Во-первых, Kuga построили на самой «свежей» платформе С2, которую использует нынешнее поколение Focus, а во-вторых, по дизайну кроссовер сильно напоминает свои родственные хетчбэки. Особенно по передку с такой узнаваемой, но чуть большей по размерам фальшрадиаторой решеткой и очень схожей передней оптикой, а также близкой по форме подоконной линии. Благодаря утонченной архитектуре кузова новинка воспринимается более легковесно, а издалека при рассмотрении анфас с ходу и не скажешь, что это довольно крупный паркетник. По сравнению с предшественником колесная база нового Kuga увеличилась на 20 миллиметров и теперь составляет 2710 миллиметров, длина увеличилась на 29 миллиметров (до 4613), а ширина — на 44 миллиметра (до 1882).
Знающие автомобилисты сразу же заметят, что кроссовер позаимствовал у Focus переднюю панель и по-спортивному срезанную снизу «баранку». Кстати, как и у родственника, указатели у Kuga электронные: глаз водителя радует опционная 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, проекционный дисплей, высвечивающий на лобовом стекле скорость движения, а также «торчащий» сверху «торпедо» восьмидюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы SYNC3 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Слух водителя явно порадует продвинутая аудиосистема премиум-класса Bang & Olufsen.
Важное достоинство Kuga третьего поколения — большой запас места для ног задних пассажиров, которого удалось достичь за счет применения хитрой конструкции задних сидений, двигающихся на салазках взад-вперед. Правда, такой фишкой наделены не все версии автомобиля — ее нет в модификации с гибридными силовыми установками, так как у них под задним диваном установлена тяговая батарея.
Для Ford Kuga предложены два бензиновых двигателя объемом 1,5 литра, оснащенных турбонаддувом, которые выдают мощность в 120 и 150 «лошадок», а также два турбодизеля 1,5 литра (120 лошадиных сил) и 2,0 литра (190 лошадиных сил). Все моторы могут работать с шестиступенчатой механической коробкой передач или восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Полноприводная трансмиссия 4×4 будет доступна не всем версиям — только самому мощному дизелю и гибридам.
Что показательно, Kuga стал первой моделью Ford, в которой предлагаются сразу три гибридных версии. Самая интересная — подзаряжаемый гибрид, оснащенный 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Суммарная мощность силовой установки составляет 225 лошадиных сил, а заявленный средний расход топлива — всего 1,2 литра на 100 километров! Батарея емкостью 14,4 кВт/ч обеспечивает 50 километров пробега на чистом электричестве.
* Благодаря утонченной архитектуре кузова новинка воспринимается более легковесно, хотя на самом деле это довольно крупный паркетник
Остальные модификации попроще. «Простой» гибрид оснащен тем же двигателем на 2,5 литра и электромотором, расход топлива в комбинированном режиме обещают на уровне 5,6 литра на 100 километров. И еще одна версия — так называемый умеренный гибрид. Речь идет о двигателе 2,0 литра мощностью 150 лошадиных сил и 48-вольтовой системе со стартер-генератором и батареей. Средний заявленный расход — 5 литров на 100 километров.
В продаже новые Ford Kuga третьего поколения появятся уже в нынешнем году, а гибридные версии выйдут на рынок в 2020 году.
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