Полиция открыла дело из-за видео со "сбитым" грузовиком Зеленским

Происшествия

В четверг, 11 апреля, в сети появилось видео, на котором победителя первого тура президентской гонки Владимира Зеленского сбивает грузовой автомобиль. Затем появляется дорожка кокаина и надпись: «У каждого своя дорога».

Видео в полиции расценили как призыв к убийству. По факту распространения ролика открыто уголовное производство. Об этом сообщили в Нацполиции.

«Сейчас проводится проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению. Также готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео, — с целью его удаления», — говорится в сообщении полиции.

В команде «Зе» приписывают авторство и распространение ролика политтехнологам действующего президента. В штабе Порошенко отрицают причастность к размещению скандального видео.

Напомним, во время первого тура президентских выборов за Владимира Зеленского проголосовало порядка 5,7 миллионов украинцев, а за Петра Порошенко — около трех миллионов.

Как сообщали «ФАКТЫ», накануне второго голосования на выборах президента Украины социологи обнародовали свежие данные, которые показывают политические предпочтения украинцев. По данным группы «Рейтинг», на вопрос «За кого из этих кандидатов Вы будете голосовать во втором туре выборов президента Украины?» опрошенные ответили следующим образом: 51% сказали, что будут голосовать за Владимира Зеленского, 21% - за Петра Порошенко. Еще 18% - не определились, 10% - не намерены голосовать. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре 61% - за Зеленского, 24% - за Порошенко. Еще 15% - не определились. Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 71% - за Зеленского, 29% - за Порошенко.

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