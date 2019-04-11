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Германия приняла решение выдать Украине экс-нардепа Крючкова
Бывшего народного депутата, председателя правления холдинговой компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова экстрадируют в Украину 15 апреля. Об этом сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, передает «Слово и дело».
«Да, это правда. Прилетает 15 апреля в 18:00», — сказал Кривенко.
Напомним, экс-нардепа от «Блока Юлии Тимошенко» Дмитрия Крючкова подозревают в присвоении 424 млн. гривен.
Завладение средствами происходило путем заключения соглашения поставщиков электрической энергии о переводе долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты.
Полученные в соответствии с соглашениями и договорами средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализировав таким образом полученные преступным путем деньги.
Ему инкриминируется также злоупотребление властью или служебным положением и легализация (отмывание) денег, полученных преступным путем.
Отметим, что во время судебного заседания прокуроры САП предъявили 90 томов уголовного производства.
Как сообщали «ФАКТЫ», около года Крючков скрывался от правоохранительных органов, был задержан 14 апреля 2018 года на территории Германии.
В мае прошлого года он Дмитрий Крючков вышел под залог из тюрьмы Мюнхена Штадельгайм.
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