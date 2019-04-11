Брюнетка в законе: Ким Кардашьян пошла учиться на юриста (фото)

Шоу-бизнес

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян заявила, что учится на юриста. Она пройдет четырехлетний курс обучения в одной из юридических фирм, где она начала стажировку еще летом прошлого года. 38-летняя Ким рассчитывает сдать соответствующий экзамен в 2022 году.

Калифорния — один из четырех американских штатов, где разрешается начинающим юристам без университетского диплома и ученой степени присутствовать в суде и помогать вести дела. Они имеют возможность стажироваться или проходить обучение у практикующего юриста или судьи.

Кардашьян намерена специализироваться в уголовном правосудии. «Я долго и серьезно думала об этом», — рассказала Ким о своем решении сделать карьеру юриста в интервью американскому изданию US Vogue, обложку нового выпуска которого украсит ее фотография.

Ранее Кардашьян принимала активное участие в судьбе 67-летней афроамериканки Элис Мари Джонсон, приговоренной к пожизненному заключению за торговлю наркотиками. Столь суровое наказание было применено к женщине несмотря на то, что это была ее первая судимость и она совершила ненасильственное преступление. Ким лично встретилась с президентом Дональдом Трампом, ходатайствуя о ее помиловании. После этого президент согласился смягчить наказание. В итоге в июне 2018 года 63-летняя женщина вышла из тюрьмы, отсидев там 21 год.

«Я просто чувствовала, что система может быть иной, поэтому хотела бороться за ее исправление. И, если я буду знать больше, я смогу больше сделать», — заявила Ким.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Кардашьян уличили в копировании подзабытых нарядов Наоми Кэмпбелл.

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