Происшествия

В Киеве радикалы напали на конференцию лесбиянок: есть пострадавшие

В Киеве представители праворадикальных организаций напали на участников «Европейской лесбийской конференции». Нападавшие использовали перечный газ.

В результате нападения пострадали около 10 человек. Об этом сообщила глава общественной организации «Инсайт» Елена Шевченко. Эта организация является организатором конференции, сообщает Громадське.

«Праворадикалы залили внизу все газом — пострадали с десяток человек, им сейчас промывают глаза, здесь работает „скорая“. У некоторых из нападавших были биты, но они не смогли пройти внутрь помещения», — сообщила она.

По ее словам, нападавшие собираются прийти снова.

«Насколько я слышала, собираются приходить сюда и завтра. Мы вызвали полицию», — добавила она.

Среди нападавших организаторы конференции идентифицировали участников праворадикальных организаций «Катехон» и «Традиция и порядок».

Как писали «ФАКТЫ», в августе прошлого года в Киеве люди в военной форме напали на 16-летнюю девушку. Ее избили и брызнули ей в лицо из перцового баллончика. По словам пострадавшей, причиной нападения стала ее неформальная одежда.

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