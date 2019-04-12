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Дожди и похолодание: синоптики рассказали, какая будет погода в выходные
В пятницу, 12 апреля, погода в Украине будет оставаться дождливой, хотя грозы останутся лишь в Харьковской и Луганской областях. Температура упадет на 1−5 градусов, немного потеплеет лишь на Волыни, сообщает Укргидрометцентр.
В субботу, 13 апреля, над западными и северными областями станет проглядывать солнце, а дожди уйдут на восток и юг. Дневная и ночная температуры не изменятся.
В воскресенье, 14 апреля, опять будет дождливо, лишь в северных областях существенных осадков не ожидается. На западе сохранится прежняя температура, а в центре страны, на юге и Левобережье похолодает: до 8−10 в Виннице, Черкассах иСумах, 12−15 на юге и 11−13 на востоке. Ночью столбики термометров опустятся: от 1−3 градусов в Чернигове до 7−9 в Крыму и Одесской области.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Киеве объявили штормовое предупреждение из-за сильного порывистого ветра.
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