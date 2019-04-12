Папа Римский шокировал лидеров Южного Судана, целуя им ноги (видео)

Мир

Папа Римский Франциск шокировал лидеров Южного Судана, когда встал перед ними на колени и начал целовать их ноги. Таким образом 82-летний понтифик умолял их сохранить мир и не возвращаться к гражданской войне.

Франциск встретился в своей ватиканской резиденции с президентом Южного Судана Сальве Киире, его бывшим заместителю Риеке Мачаре, который стал лидером повстанцев, и троими вице-президентами. Он призвал противников придерживаться заключенного ранее перемирия.

«Я прошу вас, как брат, остаться в мире. Я прошу вас всем сердцем, давайте идти вперед. Будет много проблем, но они не одолеют нас. Решите свои проблемы», — приводи слова Папы издание The New York Times.

Свое заявление понтифик сделал после военного переворота в соседнем Судане, опасаясь, что события в этой стране могут поставить под угрозу мирное соглашение, положившее конец пятилетней гражданской войне в Южном Судане.

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