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- 11:38 Закон о государственном языке буде принят на следующей неделе, — Парубий
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Закон о государственном языке буде принят на следующей неделе, — Парубий
11 апреля во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что на следующей пленарной неделе будет принят закон о функционировании украинского языка как государственного.
«На следующей пленарной неделе он будет принят, закон о языке», — отметил Парубий.
Напомним, что в октябре прошлого года Рада приняла этот закон в первом чтении. Согласно документу, все публичные сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. В быту каждый сможет говорить на том языке, какой ему ближе. За нарушение положений этого закона предусмотрено административное и даже уголовное преследование. После принятия документа в первом чтении к нему было подано более 2 тысяч поправок, споры вокруг которых продолжаются уже более месяца.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после принятия законопроекта в первом чтении президент Петр Порошенко высказал свои пожелания парламенту, в частности, глава государства надеялся, что ко второму чтению в документе не останется раскалывающих моментов, а сам проект будет отвечать европейским стандартам.
«ФАКТЫ» также писали, что прошлой весной Верховная Рада отклонила проект закона, которым предлагалось разрешать наружную рекламу исключительно на украинском языке. В поддержку закона набралось только 176 голосов депутатов.
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