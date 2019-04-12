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Крупнейшим предприятиям Мариуполя отключили воду: что произошло
Вечером 11 апреля из-за долгов предприятию «Компания «Вода Донбасса» отключили электроэнергию ряду промышленных гигантов региона, а также коммунальным предприятиям. В частности, без энергоснабжения остались насосные станции 1 и 2 подъёма Павлопольского участка, которые питают Мариуполь. Об этом говорится на сайте предприятия.
В результате воды нет на крупнейших предприятиях города — комбинате «Азовсталь», комбинате им. Ильича, ООО «Бестбетон», ООО «Донагроснаб», ПАО «Мариупольгаз» и других объектах коммунальной и социальной сферы.
Напомним, объекты компании «Вода Донбасса», которые находятся не только на подконтрольной территории Донецкой области, но и в серой зоне, и частично на оккупированной территории, регулярно обстреливаются боевиками. На фильтровальных станциях сберегаются запасы хлора, потому обстрелы могут привести к экологической катастрофе в регионе.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как решить проблему с возможным отключением электроэнергии шахтам, водоканалам и теплокоммунэнерго и другим предприятиям с плохой платежной дисциплиной. А также разъясняли, за что коммунальщики смогут отключать людям воду, газ и электроэнергию.
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