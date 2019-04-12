Угрожал самоубийством и требовал прессу: во Львове подозреваемый устроил демарш в здании полиции

Происшествия

В четверг, 11 апреля, в Сиховском отделе полиции Львова во время проведения следственных мероприятий 28-летний житель Тернопольской области, который может быть причастен к совершению грабежа, вскочил на подоконник и требовал общения с представителями средств массовой информации. Напомним, в Борисполе Киевской области трое людей в масках и с автоматами ограбили ювелирный магазин.

Как сообщили в областном главке полиции, раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и ограбления. Оперативниками пригласили его для дачи показаний и объяснений. Во время разговора с полицейскими мужчина устроил провокацию с подоконником.

По данным правоохранителей, существует ряд прямых доказательств, свидетельствующих о том, что он все-таки причастен к совершению ночной кражи и таким образом решил избежать ответственности.

Ограбление, к совершению которого может быть причастен мужчина, произошло 10 апреля около 1:30 ночи на проспекте Красной Калины. Злоумышленники, угрожая насилием, отобрали у прохожего деньги, мобильный телефон, золотое кольцо, часы Apple Watch и банковские карточки — всего на общую сумму около шестидесяти тысяч гривен.

По данному факту открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

«ФАКТЫ» писали о том, что в Харькове в одном из детских садов наглый вор обокрал детей: обчистил их шкафчики, забрав пакеты с обувью и одеждой. В другом районе Харькова камеры видеонаблюдения зафиксировали наглого вора, совершившего кражу из кармана одного из посетителей ресторана в центре города.

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